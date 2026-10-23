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Giriş Tarihi: 23.10.2026

‘Yanılmışım, eski eşten arkadaş olurmuş!’

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EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Yanılmışım, eski eşten arkadaş olurmuş!’
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Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde Florentia Village İstanbul'da görüntülendi. Sıcak havayı fırsat bilen oyuncu, gün boyu alışveriş yaptı. Kıratlı, Sinan Akçıl'la barıştığı yönündeki haberlere açıklık getirdi: "Ayrılalı dört sene olacak, artık gerçekten yeter.

Yeni şarkısı çıkacak çok başarılı. Aramız kötü değil. Başka türlüsü yok. Hayatımda olan kişilere de saygısızlık oluyor. Hayatıma girmiş olacaklara ve gireceklere de saygısızlık. 'Eski eşten asla, arkadaş olmaz' demiştim. Zaman geçtikçe oluyormuş."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BURCU KIRATLI #SİNAN AKÇIL
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‘Yanılmışım, eski eşten arkadaş olurmuş!’
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