Yapay zekadan dini öğrenmek caiz mi?

ANSİKLOPEDİ GİBİ

Hatipoğlu; "Yapay zeka, internet vb. şeyler iyi amaçlarla kullanılırsa elbette sıkıntı olmaz. Yapay zekadan da dinle ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Orayı bir ansiklopedi olarak düşünün. Siz ne verirseniz yapay zeka onu yapacaktır. Yapay zeka dediğimiz şey; sonuç olarak yapay olmayan insanların elinde" dedi.

BIÇAK ÖRNEĞİ

Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada önemli olan yapay zekanın, internetin, sosyal medyanın nasıl kullanıldığıdır… Bir bıçakla elma kesersen zarar vermez ama bu bıçakla cinayet işlemeye kalkarsan masum olanı kötü yolda kullanmış olursun. Önemli olan kişilerin doğru işle meşgul olması, tuzaklara düşmemesidir" dedi.

'ZOR SORULARIN KOLAY CEVAPLARI' D&R'DA

Türkiye'nin güvenilir yüzü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yeni kitabı "Zor Soruların Kolay Cevapları", bugünden itibaren D&R mağazalarında satışa sunuluyor. Nihat Hatipoğlu sekiz bölümden oluşan yeni eserinde, her Müslüman'ın bilmesi gereken temel ve detaylı meselelerin yanı sıra zor olduğu sanılan soruların ve hadiselerin aslında basit cevapları olduğuna odaklanıyor.