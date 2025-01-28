‘Yapımcılara karşı isyan ateşini yakıyoruz’

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı. Menajerlerin aralarında yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcı ve kast ajanslarına yönelik dayatmalarla ilgili tehditlere varan ifadeler geçiyor.Barım'ın, 2022'de Whatsapp grubunda şu mesajı attığı tespit edildi: "Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ay Yapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? "Devamında ise 'Dizi Çalışma Grubu' isimli bir Whatsapp grubu oluşturuldu. Bu gruba, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar" yazıldığı, hatta bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesini bile kullandığı görüldü. Mesajlaşmanın devamında şu cümleler yer aldı:"60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa.""Hatta kendi ayaklarına bir nevi sıktılar. Gülden'in dediği gibi 60 şirket bir araya geldi ve böyle bir güç karşısında direnemezler. Aynı şekilde hepimiz ortak kararla hareket ettiğimiz için oyuncularımızın da bizimle aynı tarafta olacağı konusunda şüphem yok.""Bu şirketlerin dışından dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz.""Bunun rekabet kanunu açısından sakıncası olabilir.""Ama biz böyle çalışıyoruz diyorum. Kendi şirket prensibimi belirtiyorum. Ben şirket olarak kendimden bahsediyorum. Sadece erkek oyuncularla çalışıyorumla aynı bence.""Yapımcılar bizden bu kararı alan ajansların listesini istediler sanırım. Çarşamba net liste verebiliriz. E normal kimde oyuncu alabilecek onu soruyorlar. Kim kırıyor zinciri diye.""Ver gitsin şimdiden 40 kişi devamı geliyor. 10 tane ajansla 2 dizi kastı yaparlar. Sonra ne olacak acaba.""Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."Hükümeti ortadan kaldırmayateşebbüse yardımsuçundan tutuklananmenajer AyşeBarım'ın, hakimlik sorgusunundetaylarına ulaşıldı. Barım, "Başarıhikayemin bu şekilde utanç hikayesinedöndürülmesinden dolay mağdurum"diyerek kendisini savundu.Hakimlik tutuklama gerekçesinde,atılı suçun vasfı, fezleke içeriği,HTS verileri, soruşturmanın genişçaplı devam ediyor olması ve delillerintoplanma aşamasında olduğunadeğindi. Tüm bunlar değerlendirildiğindeadli kontrol tedbirlerinyetersiz olacağı kanaatine varıldığıkararda yer aldı.Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, menajer Ayşe Barım ile piyasada tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: "Ayşe Barım olayı dediğim gibi öyle basit bir olay değil... Tekelleşme yüzünden intihar eden oyuncu kardeşlerimiz, kast direktörlerinin köpek gibi davrandığı oyuncular, hakkı yenen insanlar var... Bence geç kalınmış bir operasyon. Savcıları hiçbir güçten etkilenmedikleri, bu onurlu duruş ve verdikleri karar dolayısıyla takdir ediyorum."