Yaralı kalpleri bir nebze de olsa onardılar

İREM Derici ve Yonca Evcimik, önceki gün deprem bölgesine giderek depremzedelere moral vermeye çalıştı. İki ünlü isim özellikle çocuklarla vakit geçirdi. Evcimik yaptığı paylaşımda, "Dün Hatay'da ÇOHAV Mütevelli Heyeti Başkanı Abide Gülel ile birlikte Defne Orhanlı Çadır Kent Okulu'nu ziyafet ettik ve 400 çocukla gün boyu resim yapıp, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Öyle zor ki yaşadıkları şeyler. Bir nebze olsa o yaralı kalplerini onarmaya vesile olduysak ne mutlu bize" diye yazdı. İrem Derici de depremzedelerle şarkı söyledi.