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Giriş Tarihi: 21.4.2025

Yardım için başlayan ilişki aşka mı dönüşüyor?

Atv dizisi ‘Sustalı Ceylan’ın üçüncü bölümünde Ceylan ile oğlunu bulmak için ona yardım eden Ferhat arasındaki ilişki izleyicinin dikkatini çekti. İlişkinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceği merak uyandırdı

Yardım için başlayan ilişki aşka mı dönüşüyor?
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, geçtiğimiz cuma üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan ile Ferhat arasındaki ilişki izleyicide büyük merak uyandırmaya başladı. İlk bölümde, küçük Yusuf, babası yüzünden organ mafyasının eline düştü ve böbreği çalındı. Oğlunu bulmak için uğraşan Ceylan'a en büyük destek Ferhat'tan geldi. Ferhat, Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u kurtardı. Ceylan intikam duygusuyla hareket edip, Necmi'yi öldürmeye teşebbüs etti. Ferhat yine olaya müdahale etti ve Necmi'nin hayatını kurtardı. Yusuf'un tedavisi için gereken para ise artık bir zorunluluktu. Çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti. Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık bir yolda başladı. Ferhat, Ceylan'ın çıktığı bu yolda onun en büyük destekçisi olacak. Ceylan ile Ferhat'ın ilişkisinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceği ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.

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Yardım için başlayan ilişki aşka mı dönüşüyor?
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