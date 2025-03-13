Yardımsever mi şantajcı mı?

Aleyna Tilki'nin kimlik bilgileri, kişisel verileri ve ev adresi gibi birçok bilgiyi ele geçiren İbrahim Y., sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaşmış ve bu bilgileri yayacağını söyleyip şantaj yapmıştı. 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, "Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

FOTOĞRAFLARINI ATTI

DAVADA Tilki Ailesi'nin asistanı Asena Altınkanat Bayram ifade verdi. Bayram, "Şirket hesabına 'Kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın' diye e-posta geldi. Instagram'a atılan mesajda Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri vardı" dedi. Mahkeme dosyayı mütalaasını sunması için savcıya gönderdi.