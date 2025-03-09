Yardımseverler Neyad’ın iftarında buluştu

NİL Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (NEYAD), geleneksel iftar davetini Florya'da gerçekleştirdi. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş konuşmasında "Eğitimin gücüyle, güçlü kadınlar yetiştirir, güçlü aileler kurar, güçlü millet oluştururuz. Eğitimi desteklemek ortak sorumluluğumuz" dedi.

Programın onur konuğu Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise Kadem'in İsrail hakkında insanlık ve savaş suçu işlemesi sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunduklarını belirtip Gazze için vakıf olarak yaptıkları yardımlardan bahsetti. Elde edilen gelirin eğitimde kullanılacağı davete katılanlar arasında; Dr. Mehmet Güllüoğlu, Prof. Dr. Edibe Sözen, Esra Ceceli, Burcu Kösem, Hanife Akdağ, Nurdan Memişoğlu da vardı.