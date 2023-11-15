‘Yarım kalan okulumu tamamlıyorum’

Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Erdoğan, gazetecileri görünce "Sıkılmadınız mı her gün alışveriş merkezinde?" diye sorarak gülümsedi. 43 yaşındaki Erdoğan, okula geri döndüğünü anlattı: "Ben alışverişe geldim. Bu sıralar okula gidiyorum. Eskiden kalma okulum vardı yarım kalmıştı. Ona devam etme kararı aldım. Derslere giriyorum. Bu yaştan sonra okula gidiyorum. Bu sene tek odağım okul. Radyo Televizyon ve Sinema bölümü." Daha sonra muhabirlerin poşetlerini çekmesi üzerine panikleyen Erdoğan, "Her şeyi çekmeseniz olmaz değil mi?" diye sordu. Panikleyen oyuncu, daha sonra "Artık ben gideyim" diyerek oradan uzaklaştı.