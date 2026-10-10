Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran "çocuklarımı göstermiyor" demişti... Gerçek başka çıktı!

Martta da 50 bin lira nafaka ile boşanmış ama mahkeme iki çocuğunun velayetini babaya vermişti. Geçenlerde Güzide Duran, iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini belirterek çocuklarının velayeti elinde olan eski eşine isyan etti.