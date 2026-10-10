Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran "çocuklarımı göstermiyor" demişti... Gerçek başka çıktı!

Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma davaları devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile 'yasak aşk' yaşamaya başlamıştı.
Martta da 50 bin lira nafaka ile boşanmış ama mahkeme iki çocuğunun velayetini babaya vermişti. Geçenlerde Güzide Duran, iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini belirterek çocuklarının velayeti elinde olan eski eşine isyan etti.
Ancak Duran'ın Roma'daki okul kapısında beklediği çocuklarının, çıkışta anneleriyle görüşmek istemediği ortaya çıktı.
Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu?