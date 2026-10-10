Haberler Günaydın Haberleri Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran 'çocuklarımı göstermiyor' demişti... Gerçek başka çıktı!
Giriş Tarihi: 10.10.2026 07:03

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran "çocuklarımı göstermiyor" demişti... Gerçek başka çıktı!

Eski manken Güzide Duran'ın "Çocuklarımı benden kopardılar" feryadının altından herkesi şoke eden bambaşka bir gerçek çıktı! "Yasak aşk" uğruna yuvasını dağıttığı konuşulan ünlü ismin çocuklarıyla neden görüşemediğinin ardındaki o sır nihayet gün yüzüne kavuştu. İşte okuyanların ağzını açık bırakacak o olay yaratan velayet krizinin perde arkası...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT Günaydın
Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran çocuklarımı göstermiyor demişti... Gerçek başka çıktı!
  • ABONE OL

Eski manken Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma davaları devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile 'yasak aşk' yaşamaya başlamıştı.

Martta da 50 bin lira nafaka ile boşanmış ama mahkeme iki çocuğunun velayetini babaya vermişti. Geçenlerde Güzide Duran, iki yıldır kızı Selin'i, bir yıldır da oğlu Emir'i göremediğini belirterek çocuklarının velayeti elinde olan eski eşine isyan etti.

"Bir anneyi evlatlarından koparıp çocuklarının zihninde kötüleyip sonra 'mutlu baba' pozları vermek... Beni evlatlarımla sınayanı Allah da vicdanıyla sınasın" dedi. Geçen süreçte ben de Adnan Aksoy'un çocuklarını anneleriyle görüştürmediğini düşünmüştüm.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Ancak Duran'ın Roma'daki okul kapısında beklediği çocuklarının, çıkışta anneleriyle görüşmek istemediği ortaya çıktı.

Çocukların annelerini görmek istememesinde muhakkak Adnan Aksoy'un da payı vardır ama Güzide Duran'ın biraz da suçu kendisinde araması gerekmiyor mu?

Kasım 2024'te çocuklarını Roma'da babalarıyla bırakıp İstanbul'a dönen de kendisiydi, boşanmadan Fikret Orman ile el ele pozlar veren de... Bu yüzden çocukları kendisini görmek istemiyor olabilir mi acaba!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Güzide Duran "çocuklarımı göstermiyor" demişti... Gerçek başka çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA