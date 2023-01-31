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Giriş Tarihi: 1.2.2023

Yaşlı, kadın ve çocuk 300 kişiyi parçalayıp katlettiler! Bitsin bu köpek terörü

Yıldız Tilbe, Van’da 9 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpek tarafından öldürülmesine tepki gösterdi: “Bunun adı köpek terörüdür! Sokakta köpekler çocuğu, kadını, yaşlıyı, insanı parçalayıp öldürüyor; kimse ses çıkarmıyor!”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yaşlı, kadın ve çocuk 300 kişiyi parçalayıp katlettiler! Bitsin bu köpek terörü
METE'YE ÇOK ÜZÜLDÜ
Bahçede oynayan Mete Durna'ya (9) saldıran köpek, çocuğun boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alıp hayatını kaybetmesine neden oldu. Yıldız Tilbe, talihsiz çocuğun ölümü sonrası tepkisini dile getirdi. "Köpek terörü bu işte!" diyen Tilbe, bazı hayvan severler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sanatçı, kendini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:



'İNSAN CANI KIYMETLİ'
"Sokaktaki çocuğu, kadını, yaşlıyı insanı köpekler parçalıyor. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil! Beş tane eli silahlı terörist, sokakta yalnız gördüğü insanlara saldırıp öldürse ne olur, ne yapılmalıdır?



Saldırıp öldüren insan değilse 300'den fazla kadın, çocuk, yaşlıyı parçalayıp katleden vahşi köpekler ise ne yapılmalıdır? Köpek terörü bitsin artık!"
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Yaşlı, kadın ve çocuk 300 kişiyi parçalayıp katlettiler! Bitsin bu köpek terörü
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