Yaşlı, kadın ve çocuk 300 kişiyi parçalayıp katlettiler! Bitsin bu köpek terörü

Bahçede oynayan Mete Durna'ya (9) saldıran köpek, çocuğun boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara alıp hayatını kaybetmesine neden oldu. Yıldız Tilbe, talihsiz çocuğun ölümü sonrası tepkisini dile getirdi. "Köpek terörü bu işte!" diyen Tilbe, bazı hayvan severler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sanatçı, kendini eleştirenlere şu sözlerle yanıt verdi:"Sokaktaki çocuğu, kadını, yaşlıyı insanı köpekler parçalıyor. Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil! Beş tane eli silahlı terörist, sokakta yalnız gördüğü insanlara saldırıp öldürse ne olur, ne yapılmalıdır?Saldırıp öldüren insan değilse 300'den fazla kadın, çocuk, yaşlıyı parçalayıp katleden vahşi köpekler ise ne yapılmalıdır? Köpek terörü bitsin artık!"