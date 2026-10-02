Yaşlılar Günü’nde AKM’de anlamlı buluşma

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla toplumsal faydayı odağına alan Türk Telekom Gönüllüleri, Darülaceze sakinlerini bu yıl da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ağırladı. Darülaceze sakinleri, AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alan İncesaz'ın konserini izleyerek Türk müziğinin sevilen eserleri eşliğinde sanat dolu bir akşam yaşadı. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze sakinlerini bir kez daha AKM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.