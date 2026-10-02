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Giriş Tarihi: 2.10.2026

Yaşlılar Günü’nde AKM’de anlamlı buluşma

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Yaşlılar Günü’nde AKM’de anlamlı buluşma
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'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla toplumsal faydayı odağına alan Türk Telekom Gönüllüleri, Darülaceze sakinlerini bu yıl da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ağırladı. Darülaceze sakinleri, AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alan İncesaz'ın konserini izleyerek Türk müziğinin sevilen eserleri eşliğinde sanat dolu bir akşam yaşadı. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak 'Türkiye'ye Değer' anlayışımızla teknolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze sakinlerini bir kez daha AKM'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yaşlılar Günü’nde AKM’de anlamlı buluşma
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