Yatakta kızıl tüy gören fenomen, erkek arkadaşını dövdü: Kıskançlık krizine 1.5 yıl hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler, ikametine gittiği sevgilisi V.Y.'nin yatağında kızıl renkli tüyler görünce öfkesine hâkim olamadı. Tüylerin kime ait olduğunu erkek arkadaşına sorduğundaysa, sevgilisi kimseye ait olmadığını, battaniyenin tüyleri olduğunu söyledi. Aldığı cevapla tatmin olmayan genç kadın, erkek arkadaşını önce ittirdi, ardından eline geçirdiği sert bir cisimle başından yaraladı. Karşılıklı birbirlerini darp eden çift, polisi arayarak şikâyetçi oldu. Hastaneye götürülen ikiliden V.Y., adli tıp raporu alarak darp edildiğini öne sürdü.Karakolda ifade veren fenomen sevgilisinin kendisine borcu olduğunu, parayı istediğini ama olumsuz yanıt aldığını söyledi. Genç kadın eve gitmek istediğini söylediğinde erkek arkadaşının kollarını tutup darp etmeye başladığını, bu sırada kendisini savunmak için eline geçirdiği cisimle başına vurduğunu ifade etti.Soruşturma sonunda raporla ve fenomenin ifadesinde itiraf etmesiyle V.Y.'nin darp edildiğini belirten savcılık, Güler hakkında 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.