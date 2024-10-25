Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu sade bir tören ile dünya evine girdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir turistik otelde sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile dünya evine girdi.

Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu. Yavuz Bingöl'ü Dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı. Soruları yanıtlayan Yavuz Bingöl "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz burup girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık."dedi. Düzenlenen sade nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.