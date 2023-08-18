Yayına girmeden ‘Safir’in ilk yurt dışı satışı gerçekleşti

ATV'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin ilk yurt dışı satışını gerçekleşti. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncularıyla İsrailli televizyon yöneticilerinin ilgisini çeken dizi, tanıtımının yayınlanmasının ardından, henüz Türkiye'de yayına başlamadan Achla TV kanalına lisanslandı.Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Yeni sezonda ekrana gelecek olan yapım, Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.