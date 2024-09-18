Haberler Günaydın Haberleri Yayladere kraliçeyi bekliyor
Giriş Tarihi: 19.9.2024

Yayladere kraliçeyi bekliyor

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve Miss Turkey seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın hizmet yükümlülüğü kurasında Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atandı. Şimdi Yayladere halkı Bilgen’i büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Yayladere kraliçeyi bekliyor
Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen; Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanırken, ilçe halkı büyük heyecanla Türkiye güzelini bekliyor. Yayladere esnaflarından Zülfü Değer, ilçedeki hastaların Bingöl'e ya da Elazığ'a gitttiğini vurgulayarak, "İlçemiz doğasıyla, insanıyla mükemmel bir yer. Yeni doktorumuzun buraya gelmesini çok istiyoruz. Sağlık açısından eksiklerimiz var.




Buraya gelen doktorlar her zaman mutlu ayrıldılar. Sayın Bilgen'in de bu güzel coğrafyayı ve insanları tanımasını arzu ediyoruz" dedi. Yayladere'de yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak da, İdil Bilgen'in doktor olarak ilçeye atanmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Yayladere'nin havası ve doğası harikadır. Kendisini burada bekleriz. Bizim için önemli olan onun doktor olarak verimli olması" yorumunu yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yayladere kraliçeyi bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA