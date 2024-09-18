Yayladere kraliçeyi bekliyor

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen; Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanırken, ilçe halkı büyük heyecanla Türkiye güzelini bekliyor. Yayladere esnaflarından Zülfü Değer, ilçedeki hastaların Bingöl'e ya da Elazığ'a gitttiğini vurgulayarak, "İlçemiz doğasıyla, insanıyla mükemmel bir yer. Yeni doktorumuzun buraya gelmesini çok istiyoruz. Sağlık açısından eksiklerimiz var.Buraya gelen doktorlar her zaman mutlu ayrıldılar. Sayın Bilgen'in de bu güzel coğrafyayı ve insanları tanımasını arzu ediyoruz" dedi. Yayladere'de yaşayan emekli Mehmet Altuntoprak da, İdil Bilgen'in doktor olarak ilçeye atanmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Yayladere'nin havası ve doğası harikadır. Kendisini burada bekleriz. Bizim için önemli olan onun doktor olarak verimli olması" yorumunu yaptı.