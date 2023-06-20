Yaz rotaları değişmedi

Oyuncu Ege Kökenli, eşi Lior Ahituv ile önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Gün boyu deniz keyfi yapan Kökenli, Erol Günaydın'ın torunu Güneş ile de denizde şakalaştı.Yaz tatili için her yıl Bodrum'u seçen ünlü şarkıcı, bu sene de rutinini bozmadı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a giden Akalın- Okan Kurt çifti önceki akşam Türkbükü'nde görüntülendi. Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Akalın "Havalar bir türlü ısınmadı neredeyse bir haftadır buradayız, hep yağmur, hep yağmur, artık güneş çıksın" diye isyan etti.Oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Duran ile Bodrum tatiline devam ediyor. Yaz sezonunu Bodrum'da açan sevgililer, önceki gün Türkbükü'nde gün boyunca deniz keyfi yaptı.Oyuncu Cansel Elçin, eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile Bodrum'da tatil yapıyor. Çift önceki gün Türkbükü'nde görüntülendi. Neşeli oldukları görülen ikili, çevredeki tatilcilerin de dikkatini çekti.Oyuncu Şebnem Özinal, yaz tatiline Çeşme'de başladı. Bir arkadaşıyla Çiftlikköy'de objektiflere takılan oyuncu, denizin soğuk olması nedeniyle kararsız kalıp bir süre ayakta arkadaşıyla sohbet etti. Uzun muhabbetin ardından yüzmeye karar veren Özinal, kendini soğuk sulara bıraktı.