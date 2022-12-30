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Giriş Tarihi: 31.12.2022

Yediğim dayak işimden etti

Yusuf Güney, katıldığı bir partide saldırıya uğradı. Hakim karşısına çıkan sanatçı, burnunu ve gözaltı kemiğini kıran F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Güney, büyük maddi kayıp yaşadığını belirterek karşı tarafın cezalandırılmasını talep etti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Yediğim dayak işimden etti
'BIRAKIN ONU ÖLDÜRECEĞİM'
Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı. İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı. Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı. Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi.




'HAKARET VE TEHDİT VAR'
DARP raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmaya katılan Güney, "Burnum kırıldı ve sol gözüm tamamen kapandı. Onun yüzünden konserlerim iptal oldu. Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi. Dava sürüyor.


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Yediğim dayak işimden etti
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