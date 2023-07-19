“Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler” sergisi Kalyon Kültür’de açıldı

KALYONKültür, yaz sezonunu "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" isimli sergiyle açtı. İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve iklim değişikliğinden çevre sorunlarına, depremden salgın hastalıklara toplumda büyük yıkıma neden olan unsurların kişisel belleklerde yarattığı izdüşümlerine odaklanan "Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler" sergisi, 2 Eylül tarihine kadar Nişantaşı Taş Konak'ta ücretsiz olarak ziyaret edilecek.Sergide, bağımsız 23 sanatçının farklı zamanlarda ürettikleri 47 eser yer alacak. Kalyon Kültür, bugünün kültürel üretimini desteklemek ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla sanatın tüm disiplinlerine, restore ettiği Taş Konak'ta üç yıldır ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Şair İhsan Raif'in büyüdüğü ev olan mekân, tarihi boyunca sanatçıların buluşma adresi olarak da biliniyor.