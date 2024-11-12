‘Yeni James Bond umurumda değil’

Daniel Craig, beşinci ve son kez 007 kodlu ajana hayat verdiği 25'inci James Bond filmi 'No Time to Die'dan sonra yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak Luca Guadagnino imzalı 'Queer' filmiyle gündeme geldi. Yeni filmi hakkında konuşan yıldıza "James Bond rolünü kimin canlandırmasını isterdiniz?" sorusu soruldu. Craig esprili bir şekilde "Umurumda değil" yanıtını verdi. Craig'in ardından ikonik rolü kimin oynayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Aaron Taylor- Johnson'a Bond rolünün teklif edildiği açıklandı. Ancak oyuncunun ne cevap verdiği bilinmiyor.