Yeni karakterler beğeni topladı

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde 'Orhan Bey' rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Emre Bey, oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yorum yağmuruna tutuldu. Orhan Bey'in Holofira ile uyumu yoğun ilgi görürken, diziye 'Alaeddin Bey' rolüyle katılan Faruk Aran'ın annesi Bala Hatun'la olan rüya sahnesi sosyal medyada binlerce kez izlendi.'Kuruluş Osman' dizisinde 'Cerkutay' karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, yeni sezonda izleyiciyi şaşırttı. Cerkutay, farklı bir görünümle seyirci karşısına çıktı. Şensoy da esir düşen Cerkutay'ın ilginç karelerini sosyal medyadan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 63 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca Şensoy'un yabancı hayranları da karakterin değişimiyle ilgili yüzlerce yorum yazdı.