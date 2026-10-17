’Yeni klibimde çocukluğuma döndüm’

Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Çok Kez'in tanıtımında konuştu. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Doğan, "Elim ayağım buz gibi oldu. Vallahi şarkı bahane, amacım sevdiklerimle buluşabilmek. Müzikal yolculuğumda çeşitli zamanlarda tanıdığım birçok insan bu akşam burada. Şarkıyı da çok severek hazırladık" dedi. Klibinde 90'lı ve 2000'li yılların izlerinin bulunduğunu belirten Doğan, "Sevdiğim oyuncakların olduğu bir klip oldu, daha çok kendi dünyamı oluşturdum. Çocukluğuma döndüm. Bu klipte herkes bol bol çocukluğunu görecek" diye konuştu. Tanıtımında giydiği kıyafetini son anda seçtiğini açıklayan Doğan, "Düne kadar kıyafetim hazır değildi, bir arkadaşımızın hikâyesinde gördüm, hemen aldık, tadilat da gerekmedi. Yaklaşık bir saat önce hazırlandım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör