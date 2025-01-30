‘Yeni nesli Temel’le tanıştırmak istedik’

Karadeniz'in mizahi karakteri Temel, 'Temel-Sümela'nın Şifresi Yeniden' ile kahkaha dolu yeni maceralarıyla sinemaya dönüyor. Başrollerini Alper Kul ve Öykü Gürman'ın paylaştığı filmin galası önceki gün gerçekleşti. Galaya oğlu ile katılan Alper Kul, canlandırdığı Temel karakterini çocuklarla tanıştırmak için yola çıktıklarını belirtip şunları söyledi: "Temel bizim çok önemsediğimiz bir figür. Anadolu'nun sözde edebiyatında fıkra kahramanı olarak önemli bir yeri var. Yeni nesli özellikle çocuklarımızı bu kültürümüzle tanıştırmak gibi bir niyetimiz oldu. Oturduk, uzun uzun konuştuk. Devam etsin istiyoruz bu Temel fıkralarımız. Çoluğumuzla çocuğumuzla izleyeceğimiz tatlı bir iş yaptık. Yaş sınırımız yok."