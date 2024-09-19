Yeni sanat sezonuna dijital başlangıç

Yapay zeka araçları ile düşüncelerin kelimelere, kelimelerin de metinlere, seslere, üç-boyutlu modellere, video ve imajlara dönüşümüne dair bir yolculuk niteliğinde olan Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar'ın "Bir Varış Bir Yokuş" isimli sergisi açıldı. Açılış Vision Art Platform çatısı altında 17 Eylül tarihinde, Fırat Arapoğlu'nun küratörlüğünde gerçekleşti.Sergiye Boran Kuzum, Tamer Nakışçı, Alemşah Öztürk, Merve Abedan, Tamer Yılmaz, Güneş Taşkıran, Esra Erol, Ozan Musluoğlu, Tayfun Ali Kaba, Dilan Bozyel, Hakan Aydın, Azra Betül, Müge Anlı, Umut Evirgen, Burak Sağyaşar, Burak Ertaş, Ferruh Karakaşlı, Sibel Karakaşlı gibi sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. "Bir Varış Bir Yokuş" başlıklı sergi, 1 Kasım'a kadar Akaretler No.35'te sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.Arkeolojik formları, kültürel miras sembollerini modern tekniklerle birleştiren sanatçılar, hem geleneğe dayanan hem de ileriye dönük çalışmalarla tarih, kimlik ve kültürün inşa edilme ve dönüştürülme biçimlerine dair güçlü bir yorum sundu. Kullandıkları mezar taşları, çiçekler ve makaslar gibi sembollerle sanatçılar, gelenek ve yenilik arasındaki etkileşimi vurguladı.Katılımcılar antropolojik, teknolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkarılarak, etraflarındaki dünyayla ilişkilerini yeniden düşünmeye davet edildi. Ekici ve Sorar, geçmiş ve bugünün bağını ortaya koyarken, dijital teknolojilerin kültürel mirası hem korumak hem de dönüştürmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdi.