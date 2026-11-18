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Güçlü sesiyle müzik dünyasında adından bahsettiren şarkıcı Merve Özbey, önceki gece katıldığı etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında küçük bir sahnede iki şarkı seslendiren Özbey, "İçerisi çok eğlenceli. Çocuklarla bir arada olmak çok güzel. Keşke biraz daha kalabilseydim ama stüdyoya gidiyorum" dedi. Burak Bulut ile yaptığı düetin 4 Aralık'ta dinleyiciyle buluşacağını söyleyen Özbey, "Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir iş olduğunu biliyoruz. İnşallah hak ettiği yeri bulur. Dinleyicimiz de sever, sahiplenir." dedi.