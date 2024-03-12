Yeni sezona merhaba partisi

Vogue Türkiye ve Lexus, geçtiğimiz günlerde Lucca'da yeni sezona merhaba dedi. Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve Lexus Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen gece; sanat, moda ve iş dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Davetin tanınmış konukları arasında Aslı Şarman, Aybüke Pusat, Derev Clara Kösedağ, Deren Talu, Ecem Dilan Köse, Ekin Koç, İlay Erkök, Levent Erden, Nil Ninat, Oğuz Yenihayat, Özge Özacar, Sedef Gali, Selen Akyüz, Sima Tarkan, Tayfun Kaba, Tuğçe Bayat–Cansel Elçin ve Yasemin Öğün de vardı.Gecenin özel misafiri ise dünyanın en çok ilgi gören ödüllerini toplayan ve otel barlarının kuralını yeniden yazmasıyla tanınan Agostino Perrone'du. Misafirler, Ago'nun ödüllü kokteylini de tatma fırsatı buldu. Vogue'un moda sektöründe birlikte çalıştığı yol arkadaşlarının da özel konukları arasında olduğu parti, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.Gece özel menüsü ve DJ Bayram Özcan'ın müzikleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Lexus Türkiye, Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto, Derev Clara Kösedağ, Sima Tarkan ve Tuğçe Bayat-Cansel Elçin çiftini evlerinden bu geceye özel tahsis edilen modelleriyle alarak mekana getirdi.