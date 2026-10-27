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Giriş Tarihi: 27.10.2026

Yeni sezondaki ilk gösteri tarihleri belli oldu

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Yeni sezondaki ilk gösteri tarihleri belli oldu
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GEÇTİĞİMİZ sezon çok konuşulan tiyatro oyunlarından biri olan 'Liste' (The List), yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödüllü metin, İnci Türkay'ın performansıyla 4 Kasım'da İzmir'de başlayacak; 20 Kasım'da Balıkesir'de, 23 Kasım'da Kocaeli'de ve 24 Kasım'da İstanbul'da sahnelenecek. Gerçek bir hikâyeden doğan 'Liste'; sıradan bir annenin gündelik 'yapılacaklar listesi'nin trajik bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille sahneye taşıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yeni sezondaki ilk gösteri tarihleri belli oldu
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