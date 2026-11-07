Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan yürek yakan sözler...

Kutlama sırasındaki neşeli anlara rağmen genç oyuncunun kalbindeki anne sızısı ve özlemi ilk günkü sıcaklığını korudu.
"ANNEM BURADA OLSAYDI..."
Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Gurur Aydoğan, annesiz geçen bir yaşın daha burukluğunu samimi ifadelerle paylaştı.
Arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten oyuncu, anne sevgisinin yerinin doldurulamayacağını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:
"Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Çok mutluyuz tabii ki ama annemin yeri hiçbir şekilde doldurulmaz. Tabii annem şu anda burada olsaydı çarpı 2, çarpı 5, çarpı 10... söyleyemeyeceğim kadar daha keyifli geçerdi."
Annesinin vefatının ardından her fırsatta ona olan sevgisini ve saygısını dile getiren Gurur Aydoğan'ın bu duygusal açıklaması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.
Annesini çok erken kaybeden ve onu anmaya devam eden Gurur Aydoğan'ın sözleri herkesi hüzünlendirdi.
Takipçileri ve sevenleri, merhum sanatçı Oya Aydoğan'ı rahmetle anarken genç oyuncuya yeni yaşında mutluluk ve sağlık dileyen dileklerde bulundu.