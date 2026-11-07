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Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:08 Son Güncelleme: 07.11.2026 11:10

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan yürek yakan sözler...

2016 yılında kaybettiğimiz Türk sinemasının unutulmaz ismi Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisinde sevdikleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan genç oyuncu, vefat eden annesine duyduğu derin özlemi dile getirdiği duygusal açıklamasıyla dikkat çekti.

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Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...
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Annesinin izinden giderek oyunculuk kariyerini sürdüren Gurur Aydoğan, yeni yaşını dostlarının düzenlediği neşeli bir organizasyonla kutladı.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Kutlama sırasındaki neşeli anlara rağmen genç oyuncunun kalbindeki anne sızısı ve özlemi ilk günkü sıcaklığını korudu.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Yeşilçam'ın ve Türk televizyon tarihinin en sevilen oyuncularından Oya Aydoğan'ın 2016 yılındaki ani vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

"ANNEM BURADA OLSAYDI..."

Doğum gününde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Gurur Aydoğan, annesiz geçen bir yaşın daha burukluğunu samimi ifadelerle paylaştı.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Arkadaşlarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten oyuncu, anne sevgisinin yerinin doldurulamayacağını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

"Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Çok mutluyuz tabii ki ama annemin yeri hiçbir şekilde doldurulmaz. Tabii annem şu anda burada olsaydı çarpı 2, çarpı 5, çarpı 10... söyleyemeyeceğim kadar daha keyifli geçerdi."

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Annesinin vefatının ardından her fırsatta ona olan sevgisini ve saygısını dile getiren Gurur Aydoğan'ın bu duygusal açıklaması sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Annesini çok erken kaybeden ve onu anmaya devam eden Gurur Aydoğan'ın sözleri herkesi hüzünlendirdi.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Takipçileri ve sevenleri, merhum sanatçı Oya Aydoğan'ı rahmetle anarken genç oyuncuya yeni yaşında mutluluk ve sağlık dileyen dileklerde bulundu.

Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan’ı anan Gurur Aydoğan’dan yürek yakan sözler...

Oya Aydoğan'ın hayranları ve oğlu Gurur Aydoğan, usta sanatçıyı özlemle anmaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Yeni yaşını kutlarken gözleri onu aradı! Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan yürek yakan sözler...
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