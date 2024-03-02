Yeniden barıştılar

UZUN yıllardır birlikte olan Kutluay ve Edvina Sponza bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı. Her ayrılıkları olaylı olan çift, her defasında ayrılığa dayanamayıp tekrar bir araya gelmişlerdi. Geçtiğimiz aylarda tekrar ayrılan sevgililer, ayrılığın ardından birbirleri hakkında söyledikleriyle herkese "Bir daha barışmazlar" dedirtmişti. Ünlü sevgililer istatistikleri bozmadı ve tekrar barıştı. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te yan yana görüntülenen çift, önceki gün de Armutlu'da bir mekanda baş başa yemek yedi. Yaklaşık 3 saat kaldıkları mekandan akşam saatlerine doğru ayrılan sevgililer soruları cevapsız bıraktı.