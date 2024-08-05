‘Yeniden doğsam, bestelerimi yine Gündeş’e veririm’

Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluştu. Gecenin sürprizi ise Gökhan Tepe'nin sahneye çıkması oldu. Elexus Hotel'deki konserinde Tepe'den övgüyle söz eden Gündeş, "Bu gece benim için çok özel bir gün. Çünkü en sevdiğim arkadaşlarımdan Gökhan Tepe aramızda. Gökhan, müzik camiasında görebileceğiniz en beyefendi ve en düzgün insanlardan biridir. Onu çok seviyoruz; müzik camiamızdaki ender isimlerden biri" diye konuştu. Tepe de ünlü sanatçıya "Yıllar boyunca bestelerimi Ebru Gündeş'in sesinden dinlemek beni çok mutlu etti. Bugün yine dünyaya gelsem, bestelerimi yine Ebru Gündeş'e veririm" diye karşılık verdi. İkili, birlikte Gökhan Tepe'nin yazdığı 'Veda Makamı' isimli şarkıyı seslendirdikleri düet ile geceye damgalarını vurdu.