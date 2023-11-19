‘Yeniden şarj oldum bomba gibiyim’

Şarkıcı Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Gazetecilerle konuşan Uluğ, Harbiye konseri hakkında şunları söyledi: "Çok güzeldi. Beklediğimizden daha güzel geçti. Dostlarım beni yalnız bırakmadı.Çok uzun aylar hazırlanmıştık. Karşılığını da aldık. Gelen mutluydu, biz mutluyduk. Şimdi bomba gibiyiz." Son olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı Dubai tatili hakkında da konuşan şarkıcı, "Çok güzel geçti. Yazın tatil yapamadığımız için çok iyi geldi. Biraz dinlenmek, durmak istedik. Yorulmayayım, yeniden şarj olayım dedim. Hava değişimi çok iyi geldi" dedi.