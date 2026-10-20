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Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:01 Son Güncelleme: 20.10.2026 10:07

Yeşilçam’ın yakışıklı jönü İzzet Günay uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali…

Türk sinemasının altın çağına damga vuran ve Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür gibi unutulmaz yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Yeşilçam’ın efsane jönü İzzet Günay, uzun süredir uzak kaldığı objektiflerin karşısına geçti. Ressam Süleyman Saim Tekcan’ın cenaze töreninde dostunu son yolculuğuna uğurlayan 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali görenleri duygulandırdı.

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Yeşilçam’ın yakışıklı jönü İzzet Günay uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali…
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Türk sinemasının altın çağına damga vuran İzzet Günay; kendine özgü oyunculuğu, karizmatik duruşu ve beyaz perdedeki unutulmaz performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1960'lı ve 70'li yıllarda rol aldığı Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Çalıkuşu gibi Yeşilçam klasikleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, Türk sinema tarihinin en sevilen jönleri arasında yerini aldı.

Uzun yıllardır gözlerden ve sinema dünyasının yoğun temposundan uzak, sakin bir yaşam sürdüren 92 yaşındaki dev isim, beyaz perdede bıraktığı silinmez izlerle tazeliğini korumaya devam ediyor.

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Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren Yeşilçam'ın efsane ismi, sanat dünyasını yasa boğan acı bir günde ortaya çıktı.

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Usta oyuncu, 86 yaşında hayatını kaybeden yakın dostu; ressam, akademisyen ve oyuncu Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı.

Dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmayarak son görevini yerine getiren Günay, tören alanında objektiflere yansıdı.

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ!

92 yaşındaki usta aktörün yıllar sonraki görüntüsü ve acı vedadaki vakur duruşu, sevenlerini hem duygulandırdı hem de yıllar öncesine götürdü.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

21 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul'da dünyadan gelen İzzet Günay, Deniz Lisesi'ndeki eğitiminin ardından tiyatroya olan tutkusuyla Dormen Tiyatrosu'na adım attı.

1959 yılında Kırık Plak filmiyle sinema oyunculuğuna başlayan sanatçı, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan başrol oyuncularından biri haline geldi. 1964 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ağaçlar Ayakta Ölür filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Özellikle Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı 1968 yapımı Vesikalı Yarim filmindeki "Halil" karakteriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllar klasik Türk müziği solistliği de yapan ve antikacılıkla ilgilenen Günay, Türk kültür ve sanat hayatının en saygın şahsiyetlerinden biri olarak yaşamını sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Yeşilçam’ın yakışıklı jönü İzzet Günay uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali…
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