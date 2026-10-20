Yeşilçam’ın yakışıklı jönü İzzet Günay uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte 92 yaşındaki usta oyuncunun son hali…

Türk sinemasının altın çağına damga vuran İzzet Günay; kendine özgü oyunculuğu, karizmatik duruşu ve beyaz perdedeki unutulmaz performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1960'lı ve 70'li yıllarda rol aldığı Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Çalıkuşu gibi Yeşilçam klasikleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, Türk sinema tarihinin en sevilen jönleri arasında yerini aldı.