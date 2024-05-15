Yıldız’la evlilik yıldönümü kutlaması

Yıldız Tilbe, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle buluştu. Gecede ünlü isimler de bir araya geldi. 2016'da nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinin sekizinci yılını yakın dostlarıEbru Şahin ile eşi Cedi Osman, Burçin Terzioğlu ve Cem Karcı ile kutladı. Hep birlikte Tilbe'yi dinlemeye giden grup, felekten bir gece çaldı. Gecede Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti. Sanatçı, "Aleyna sıradan bir şarkımı güzel hale getirdi.Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Aleyna sahnede, Bergen'in şarkısı 'Sen Affetsen'i söyledi. Tilbe, 9 Haziran'da ise Beşiktaş'ta stadyumda dev bir konser verecek.