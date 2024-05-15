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Giriş Tarihi: 16.5.2024

Yıldız’la evlilik yıldönümü kutlaması

Yıldız’la evlilik yıldönümü kutlaması
Yıldız Tilbe, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda sevenleriyle buluştu. Gecede ünlü isimler de bir araya geldi. 2016'da nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, evliliklerinin sekizinci yılını yakın dostları



Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, Burçin Terzioğlu ve Cem Karcı ile kutladı. Hep birlikte Tilbe'yi dinlemeye giden grup, felekten bir gece çaldı. Gecede Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki'yi sahneye davet etti. Sanatçı, "Aleyna sıradan bir şarkımı güzel hale getirdi.



Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Aleyna sahnede, Bergen'in şarkısı 'Sen Affetsen'i söyledi. Tilbe, 9 Haziran'da ise Beşiktaş'ta stadyumda dev bir konser verecek.
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Yıldız’la evlilik yıldönümü kutlaması
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