Yılın TV Dizisi ödülü ‘Kardeşlerim’in oldu

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Turkuvaz Medya Grubu'nun Ana Medya Sponsorluğu'nu üstlendiği Mavi Elma Ödülleri sahiplerini buldu. Üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül töreninde Yılın TV Dizisi ödülü atv dizisi 'Kardeşlerim'e verildi. Ödülü almak üzere düzenlenen törene dizinin başrol oyuncularından dizinin Şengül'ü, sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy katıldı. Atasoy, üniversite öğrencilerine ve onları takip eden tüm izleyicilerine teşekkürlerini iletti. 10 binden fazla üniversite öğrencisinin katıldığı oylamayla belirlenen kazananlar, ödüllerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yer alan Prof. Dr. Mehmet Uluç Konferans Salonu'nda aldı.