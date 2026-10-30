Yıllarca sır gibi saklandı! Çarkıfelek’in unutulan yüzü Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor...

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN SEDEF'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İŞTE SON HALİ!

2006 yılında hayatımıza giren ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Yaprak Dökümü ile tanıdığımız Seda Demir, Sedef karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Şevket'e olan karşılıksız aşkıyla ekranlara damga vuran Sedef, yıllar içinde Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Seda Demir'in son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sessizliğini koruyan oyuncunun kariyerindeki değişim ise adeta "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. İşte 19 yıl sonra Yaprak Dökümü'nün Sedef'inin şimdiki hali!