Yıllarca sır gibi saklandı! Çarkıfelek’in unutulan yüzü Tarık Tarcan bakın şimdi ne yapıyor...

Şöhretinin zirvesindeyken herkesi şaşırtan bir kararla İstanbul'u terk eden ünlü isim, uzun yıllardır gözlerden uzak yaşıyor. Ekranlardan erken kopuşunun nedenini daha önce "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" sözleriyle açıklayan Tarcan, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu.
Ancak henüz 32 yaşında ve kariyerinin zirvesindeyken tüm bunları geride bırakıp gözlerden uzaklaşmayı seçti. Peki, bir dönemin gözde ismi Tarık Tarcan şimdilerde nasıl bir hayat yaşıyor?
68 yaşındaki Tarık Tarcan, şimdilerde Bozburun ve Antalya arasında gidip gelen sakin bir yaşam sürüyor. Şöhretin uzağında, doğayla iç içe bir hayatı tercih eden eski oyuncu, günlerini huzur içinde geçiriyor.
İŞTE TARIK TARCAN'IN SON HALİ!
90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncular arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.
Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla iletişimini sürdüren Tarık Tarcan, yıllar geçse de kendisine gösterilen ilgiyi korumaya devam ediyor.
Tiyatro sahnesinde önemli topluluklarda görev alan Günalan, çalışmaları sayesinde geniş kitlelerce tanındı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı kült oyunlarda sergilediği performans, hem tiyatro eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.
Günalan'ın sahneye hayat verdiği tiyatro oyunları arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi birbirinden farklı türde yapımlar yer alıyor. Komediyle dramı başarıyla harmanlayan oyuncu, yıllar içinde sahne üzerindeki duruşunu adeta bir imza hâline getirdi.
Sadece tiyatro değil, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettiren Bican Günalan, beyazperdedeki yolculuğuna 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile başladı.
Ardından "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi döneminin dikkat çeken yapımlarında rol aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile büyük beğeni topladı.
"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi yapımlarda da yer alarak, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!
Bugün hâlâ tiyatro ve sinemanın sevilen yüzlerinden biri olan Günalan, sadeliği, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin gönlünde yer edinmeyi sürdürüyor. Her dönem farklı bir karakterle karşımıza çıkan oyuncu, izleyenlerini şaşırtmaya ve etkilemeye devam ediyor.
Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...
17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.
İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.
Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.
Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.
2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.
Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.
Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor.
İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, "ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün" dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor.
1981 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Filiz Ahmet, tiyatrocu dedesi Lütfü Seyfullah'ın izinden giderek sanatla büyüdü. Lisede tıp eğitimi almasına rağmen, sahne aşkı ağır bastı ve Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümünü birincilikle kazandı.
Mezun olduktan sonra Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Ahmet, Türkiye'de tanınmadan önce de Balkanlar'da önemli projelere imza atmıştı.
2007 yılında "Elveda Rumeli" ile Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu. Ardından "Muhteşem Yüzyıl"da canlandırdığı Nigar Kalfa karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Ancak bu iki dev yapım, sadece başlangıçtı.
"Ruhumun Aynası", "Hayat Şarkısı" ve "Hekimoğlu" gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. "Kadın İşi: Banka Soygunu" filmiyle 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
İŞTE SON HALİ!
Ana dili Türkçe olan Ahmet, Makedonca, Arnavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve az da olsa Bulgarca konuşabiliyor.
Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam eden Filiz Ahmet, son olarak 2023'te yayınlanan "Vermem Seni Ellere" dizisinde Peri karakterine hayat verdi.
Aynı zamanda Üsküp Türk Tiyatrosu'nda sahne almaya devam eden sanatçı, en son Yasmina Reza'nın yazdığı "Vahşet Tanrısı" adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı.
Yıllar geçse de sanattan kopmayan Filiz Ahmet, hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de oyunculuğun en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.
2006 yılında hayatımıza giren ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Yaprak Dökümü ile tanıdığımız Seda Demir, Sedef karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Şevket'e olan karşılıksız aşkıyla ekranlara damga vuran Sedef, yıllar içinde Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Seda Demir'in son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sessizliğini koruyan oyuncunun kariyerindeki değişim ise adeta "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. İşte 19 yıl sonra Yaprak Dökümü'nün Sedef'inin şimdiki hali!
Türk dizi ve sinema oyuncusu Seda Demir, 8 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Güzelliği, yeteneği ve mütevazı kişiliği ile dikkat çeken Demir, özellikle 2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Sedef" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi.
OYUNCULUĞA İLK ADIMLAR
Fuarlarda hosteslik yaptığı esnada, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt olması sayesinde oyunculuk dünyasına adım attı.
2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde rol almasıyla kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan ve ekranlarda fırtına gibi esen bu dizide, dürüst ve fedakar bir genç kadın olan Sedef karakterine hayat verdi.
Performansı, izleyiciler tarafından beğenilirken aynı zamanda adeta ikonik bir karaktere dönüştü.
YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ARDINDAN
Seda Demir'in Yaprak Dökümü'ndeki başarısı, ona hem televizyon dünyasında hem de sinema sektöründe kapılar açtı. Dizinin sona ermesinin ardından birçok yapımcı ve yönetmenden teklifler almaya başladı.
Oyunculuk yeteneği ve doğal güzelliği, onu Türk televizyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.
SİNEMADA DA İDDİALI
Seda Demir, televizyon dizilerindeki başarısını sinema dünyasına da taşıdı. İlk sinema deneyimini 2015 yapımı Evlenmeden Olmaz filmiyle gerçekleştiren oyuncu, bu projede romantik ve komedi unsurlarını harmanlayan bir karakterle seyirci karşısına çıktı.
Filmdeki performansı, onun sadece dizi oyunculuğunda değil, aynı zamanda sinemada da iddialı olduğunu gösterdi.
Seda Demir, kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu, röportajlarında da dikkat çeken çıkan açıklamalarda bulunuyor.
Aile ve arkadaşlarına büyük önem veren Seda Demir, sosyal medya platformlarında da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor.
Seda Demir, oyunculuk kariyerine ara vererek ilerlese de sektörden tamamen geri adım atmış değil. Son olarak kendisini "Şimdi Yandık" adlı sinema filminde izlemiştik.
Seda Demir, Yaprak Dökümü ile başladığı oyunculuk serüveninde birçok hayran kazandı. Sosyal medya hesaplarında ve katıldığı etkinliklerde hayranlarından gelen sevgi mesajları, onun ne kadar çok sevildiğini gösteriyor.
Oyuncu, hayranlarına her fırsatta teşekkür etmeyi ihmal etmiyor ve onların desteğinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiriyor.
Seda Demir, doğal yeteneği, çalışkanlığı ve samimiyeti ile Türk dizi ve sinema dünyasında önemli bir yer edindi.
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncunun, yeni projeleriyle izleyicileri şaşırtmaya ve etkilemeye devam edeceği kesin.
2006 yılında tanıştığımız Sedef karakterinden bu yana, Seda Demir'in hem oyunculuk hem de kişisel gelişim açısından kat ettiği yol, onun bu sektörde kalıcı bir isim olacağını gösteriyor.
İŞTE SEDA DEMİR'İN SON HALİ!
Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi 2006 yılında başlayıp 2010 yılında final yaptı.
YAYINLANDIĞI DÖNEME DAMGA VURDU
Birçok karakteri ve hikayesiyle hafızalara kazınan dizi, yayınlandığı döneme damga vurdu.
ROL ARKADAŞIYLA BULUŞMUŞTU
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalarda yer edinen Bennu Yıldırımlar ve yine Yaprak Dökümü'nde Fikret'in eşi 'Tahsin'i canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu, yıllar sonra bir araya gelmişti.
USTA OYUNCULARLA BULUŞTU
Bennu Yıldırımlar, bu kez de bu kez usta oyuncular Halil Ergün ve Güler Ökten'le buluştu.
İŞTE O PAYLAŞIM!
Üç ünlü oyuncu 18 yıl sonra bir araya geldi ve o anları hayranlarının beğenisine sundu.
Bir döneme damga vuran 'Yaprak Dökümü' dizisi 2006 yılında başlayıp 2010 yılında final yaptı.
YILLAR SONRA GERÇEKLEŞEN BULUŞMA!
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hafızalarda yer edinen Bennu Yıldırımlar ve yine Yaprak Dökümü'nde Fikret'in eşi 'Tahsin'i canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Saraçoğlu, yıllar sonra bir araya geldi.
18 YIL SONRA YİNE BİR ARADALAR
İki ünlü oyuncu 18 yıl sonra buluştu ve bu anları sosyal medyada paylaştı.
İŞTE O BULUŞMA!
Bennu Yıldırımlar ve Ahmet Saraçoğlu'nun buluşmasına oyuncu Serdar Orçin'in de katıldı. İşte o paylaşım!
Son olarak Veda Mektubu'nun Seher'i olarak izlediğimiz Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...
Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.
Genç oyuncu Ada Yarar son olarak annesi Bennu Yıldırımlar ile Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanış törenine katılmıştı. Bennu Yıldırımlar ve kızı Ada Yarar güzellikleriyle hayran bıraktı...
Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.
Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.
Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.
Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evli olduğunu ilk defa öğrenenler ikinci bir şok yaşıyor.
21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik.
Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.
Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.
5 Aralık 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Annesinin onu 2 yaşından itibaren tiyatro izlemeye götürmesi dolayısıyla oyunculuğa merak sardı.
Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Ada Yarar, liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladı. Genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı.
Oyuncu bir aileden gelen Ada Yarar, 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı. Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda rol aldı.