Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”

"AÇIKÇA ZALİMDEN KATİLDEN YANA OLMAK İNSANLIKTAN NASİP ALMAMAKTIR!"

Gökçimen, sosyal medya platformu Twitter/X'de Esmersoy'un "İsrail'in yanındayım" ifadesini beğendiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak "Sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği gönderi! Yanında olduğu İsrail daha dün 1000'e yakın insanı katletti ve katledilenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Filistin'i sevmeyebilirsin, Müslüman olmayabilirsin ama bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır! Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…" ifadelerini kullandı.