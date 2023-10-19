Haberler Günaydın Haberleri Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:39 Son Güncelleme: 19.10.2023 12:47

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”

Sunucu ve model Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona’nın Davut Yıldızlı ve “İsrail'in yanındayım” ifadelerinin yer aldığı paylaşımını beğendi. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy’un Gazze’deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Burcu Esmersoy’un İsrail’i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi. Gökçimen sosyal medyadan “Bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır!” dedi.

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Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”

İşgalci İsrail'e Hamas'ın yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in sivillere yönelik başlattığı saldırılar 13. gününde de devam ediyor. 7 Ekim'deki Hamas saldırısı sonrasında ise İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona, Davut Yıldızlı ve I stand with Israel (İsrail'in yanındayım) ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu Gal Gadot, diğer paylaşımlarında da İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivil Müslümanlara yönelik katliamlarını görmezden gelerek İsrail yanlısı paylaşımlarını sürdürdü.

"İSRAİL'İN YANINDAYIM" İFADESİNİ BEĞENİNCE TEPKİ ÇEKTİ

Sunucu ve model Burcu Esmersoy ise İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Burcu Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi.

"AÇIKÇA ZALİMDEN KATİLDEN YANA OLMAK İNSANLIKTAN NASİP ALMAMAKTIR!"

Gökçimen, sosyal medya platformu Twitter/X'de Esmersoy'un "İsrail'in yanındayım" ifadesini beğendiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak "Sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği gönderi! Yanında olduğu İsrail daha dün 1000'e yakın insanı katletti ve katledilenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Filistin'i sevmeyebilirsin, Müslüman olmayabilirsin ama bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır! Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek…" ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI!

Sosyal medyada birçok vatandaş Burcu Esmersoy'un bu beğenisine karşı tepkilerini göstermeye devam ediyor. Tepki gösteren vatandaşlar Esmersoy'un Instagram hesabında yorumlar yazarak tepki gösterirken Esmersoy'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
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