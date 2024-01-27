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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum

Şarkıcı Şimal, meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, “Her geçen gün daha iyi oluyorum, süreç yorucu ama isyan etmiyorum” dedi

Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum
Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrasında hastalığı yenmişti. Geçtiğimiz haftalarda rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden Şimal'in bu kez beyninde tümör tespit edilmişti. "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler" diyen şarkıcı, apar topar ameliyata alınmıştı.
Ameliyatın iyi geçtiğini duyuran Şimal, hasta yatağından sevenlerine seslendi: "Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor, sonra da akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama hiç isyan etmiyorum, teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim, bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım, çok teşekkür ederim hepinize. Sizleri kocaman öpüyorum."
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Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum
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