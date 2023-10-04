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Giriş Tarihi: 4.10.2023 23:35 Son Güncelleme: 5.10.2023 00:38

Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası

Kuruluş Osman, yeni sezona hızlı başladı. Kuruluş Osman, bugün yayınlanan 131’inci bölümü yine izleyicilerden tam not aldı. ‘Kuruluş Osman’ın 131. Bölümüne yolda karıncaları gören Hz. Yunus Emre’nin, heybesinden erzak çıkarıp karıncalara vermesi ve Osman Bey’e anlattığı Hz. Süleyman kıssası damga vurdu. İşte Kuruluş Osman’a damga vuran o anlar!

Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası

Kuruluş Osman'ın 131. Bölümünde Remus'tan aldığı istihbaratla Lefke Kalesi'ne Cerkutay'ı kurtarmaya alplarıyla beraber giden Osman Bey, yolda karıncaları besleyen Hz. Yunus Emre ile karşılaştı.

AYETİ OKUDU

Hz. Yunus Emre, Osman Bey ve ardındaki Alplere karıncaları göstererek durmalarını istedi. Hz. Yunus Emre, yanına gelen Osman Bey'e Kuran'da geçen Neml Suresi'nin karıncalarla ilgili ayetini okudu.

Yunus Emre'den Hz. Süleyman Kıssası

"CENAB-I HAK, HAYAT VERDİĞİNİ HZ. SÜLEYMAN'DAN DAHİ SAKINIR"

Hz. Yunus Emre, "Cenab-ı Hak, hayat verdiğini Hz. Süleyman'dan dahi sakınır. Sen de karıncaların hakkını gözetesin Bey! Bırakasın, menzillerine varsınlar!" dedi. Osman Bey ise "Doğru söylersin Derviş Efendi. Bu yol gayrı karıncaların yoludur. Var olasın, bize doğruyu gösterdin. Karıncaların hakkı üstümüzde kalmasın." diyerek yolunu değiştirdi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 131. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası
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