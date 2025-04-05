Yürek burkan bir anne hikayesi

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Sustalı Ceylan', önceki gün ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizi, genç yaşta zorla evlendirilmiş Ceylan'ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Ceylan, kaba ve sorumsuz kocası Necmi'ye sadece oğlu Yusuf için katlanıyor. Evdeki tek destek, Necmi'nin vicdanlı babası Veysi... Ceylan, gündüzleri temizlik yaparak para kazanıyor, geceleri ise gizlice yüksekokula gidiyor. Bir gün, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Atmaca Bekri'nin sevgilisinin evinde çalışmaya başlıyor.

Beklenmedik bir anda Ferhat'la tanışıyor. Ferhat, Atmaca Bekri'nin sağ kolu ve Ceylan'dan ilk görüşte etkileniyor. Ancak bölüm sonunda herkesi derinden sarsan bir olay yaşanıyor: Küçük Yusuf, babası yüzünden organ mafyasının eline düşüyor. Bu sırada Ferhat'ın yanında çalışan Ceylan çocuğunu bulmak için Ferhat'tan destek alıyor.