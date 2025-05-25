Yüzler ‘Aile Saadeti’ ile gülecek

atv'nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, Selçuk Aydemir'in yönettiği yeni dizisi 'Aile Saadeti'nin ilk tanıtımı yayınlandı.İlk tanıtımda, Hüner Coşkuner'in 'Seni Nasıl Sevsem Acaba?' şarkısına eşlik eden oyuncuların uyumu gözden kaçmadı. Samimi atmosferi ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken görüntüler, izleyicilere bol kahkahalı geçecek bir yazın habercisi oldu. Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye; hem komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek. Dizide Burak Dakak, Buse Meral, Vildan Atasever, Hakan Yilmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer, Suat Sungur yer alıyor.