‘Z Kuşağı bu yaz benim şarkılarımı dinleyecek

Kariyerinin 48'inci yılını kutlayan, son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerle sevenleriyle buluşmaya devam eden Zerrin Özer, 2009'da yayınladığı 'Emanet'ten bu yana ilk kez bir albüm için stüdyoda. Özer tam 14 yıl sonra tekrar bir albüm için girdiği stüdyoda ünlü iletişimci Özgür Aras ile buluştu. Popüler müziğin trendlerini yakalayan bir albüm yaptığını söyleyen sanatçı, "Z kuşağı ve bizim kuşak bu yaz benim şarkılarımla beraberiz" dedi. Aras ise "Stüdyoda Zerrin Özer ile olmayı özlemişim. Şarkılarına bayıldım. Hele bir çıkış parçası var ki herkesi dans ettirecek" diye konuştu.