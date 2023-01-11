Zaman zaman ağlatacak zaman zaman gülümsetecek!

atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük ses getiren yeni dizisi Ateş Kuşları, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Cuma günü dizi severler ile buluşacak olan Ateş Kuşları, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak işleri arasında yerini şimdiden aldı. Dizinin Sabit'i Emir Çubukçu ve Zıpkın'ı Erdem Şanlı rolleri hakkında ilk kez konuştu.

"Bu hikayede gerçek bir hüzün var"

Dizinin Sabit'i Emir Çubukçu; "Her senaryoda karakterlerin böyle yaşayan insanlar olduğuna şahit olamıyoruz, zor karşımıza çıkan bir şey. Beni en çok karakterlerin hayatın içinden olması etkiledi. Bu hikayede gerçek bir hüzün var. Öte yandan aile sıcaklığını da izleyiciyle buluşturacak bir hikaye. Benim karakterim Sabit Ateş'in; varoluşsal durumu sebebiyle özel biri bir engeli var. Dolayısıyla çok az konuşuyor. Sabit sevdiği insanları ve ailesi bildiği köksüzleri korumak için gözünü karartabilecek birisi" dedi.