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Giriş Tarihi: 25.3.2025

Zekat tam verilse fakir kalmaz

Zekat tam verilse fakir kalmaz
PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar programında zekatın önemini anlattı: "Hz. Peygamberimiz karşı tarafı rencide etmeden, onu üzmeden, utandırmadan zekatın ihtiyaç sahiplerine verilmesini isterdi. Bu sosyal dayanışmayı sağlar, sermayenin temiz kazanılmasını sağlar. Zekatı alan da karşı tarafa dua etmiş olur. Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz. Ömer Bin Abdülaziz döneminde zekatı devlet toplardı ve fakirlere dağıtırdı. O dönemde zekat tam verildiği için zekat verilecek ihtiyaç sahibi insan bulunamamış, bu yüzden başka ülkelere yardım gönderilmiştir."
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Zekat tam verilse fakir kalmaz
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