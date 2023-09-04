“Zordur sevmek…” Uğur Pektaş’tan dikkat çeken paylaşım! Takipçilerinden yorum yağdı “Adam her haliyle yakıp yıkıyor ortalığı”

Survivor yarışması ile tanındıktan sonra oyunculuğa geçiş yapan Uğur Pektaş özellikle Arka Sokaklar dizisiyle gönüllere taht kurmuştu. Uğur Pektaş bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.



2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen bir süre sonra boşanan Pektaş şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelmişti.



Maneviyata yönelen Uğur Pektaş, takipçileriyle zaman zaman sosyal medyayı arağıyla iletişim kurmayı tercih ediyor.



Bir dönem sürmeli gözleri ve tarzıyla dikkat çeken Pektaş son haliyle magazin gündeminde çok konuşuldu.



Uğur Pektaş, son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pektaş, yaptığı paylaşıma 'Sevmek, olduğu gibi değiştirmeye çalışmadan... Kabul etmek, olanı olduğu gibi, bozmadan, kırmadan, yormadan... Zordur! Sevmek bizlerden tek istenen bir türlü beceremediğimiz...'

Uğur Pektaş'ın takipçileri paylaşımına "Adam her haliyle yakıp yıkıyor ortalığı", "Abi hala harikasın" , "Millet yaş aldıkça yaşlanır sen gençleşiyorsun' yorumları yaptılar.



Uğur Pektaş'ın son paylaşımı adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



İşte Uğur Pektaş'ın çok konuşulan son paylaşımı…