REKOR İÇİN AVLANDILAR!

Alaçatı'da bu yıl yedinci kez düzenlenen Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, 5-6 Ekim tarihlerinde, iletişim hizmetleri alanında inovasyon yaratan Vodafone Red sponsorluğunda tamamlandı.Ülkemizde sportif balıkçılığın en önemli etkinliği olan ve Avrupa'nın en büyük balıkçılık yarışması olmaya aday Vodafone Red Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'nda 90'a yakın tekne ve 400'e yakın sportif balıkçı denize açıldı. Cem Boyner, Gökhan Çarmıklı, Can Ekşioğlu, Can Kestelli, Erol Tabanca, Serhat Çeçen, Uğur Işık gibi iş dünyasının ünlü isimlerinin dışında İtalya, ABD ve Yunanistan gibi ülkelerden katılan birçok profesyonel balıkçı da şampiyonada avlandı.

Alaçatı Port Marina'da düzenlenen turnuvanın sonucunda Okan Tozun, Emre Akbaş, Mesut Akgün ve Burhan Özdemir'den oluşan Ümit Marin teknesi, "En Fazla Balık" Ödülü'nü kazandı. Turnuvada toplam 20 bin dolar para ödülü dağıtıldı.

İlandır.