Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti kaç TL?

Emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılan emekli promosyon ödemesi, milyonlarca emekli vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bu noktada en çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Ziraat Bankası promosyon ödemesi için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olma şartı aranıyor. Ziraat Bankası, maaşlarını taşıması halinde emeklilere ciddi promosyon imkanları sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL
Ziraat Bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine Ziraat Bankası'ndan;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.