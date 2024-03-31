BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Han
Açılan Sandık Oranı %0
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İnönü
Açılan Sandık Oranı %0
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Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Mihalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Mihalıççık
Açılan Sandık Oranı %0
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Odunpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
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Sarıcakaya
Açılan Sandık Oranı %0
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Seyitgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Sivrihisar
Açılan Sandık Oranı %0
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Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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