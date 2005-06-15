HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Darende
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kale
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay