|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Asarcık
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Atakum
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Ayvacık
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Bafra
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Canik
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Çarşamba
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Havza
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
İlkadım
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Kavak
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Ladik
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Salıpazarı
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Tekkeköy
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Terme
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Vezirköprü
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay