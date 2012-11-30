|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Alpu
Açılan Sandık Oranı %0
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Beylikova
Açılan Sandık Oranı %0
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Çifteler
Açılan Sandık Oranı %0
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Günyüzü
Açılan Sandık Oranı %0
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Han
Açılan Sandık Oranı %0
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İnönü
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Mahmudiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Mihalgazi
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Mihalıççık
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Odunpazarı
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Sarıcakaya
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Seyitgazi
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Sivrihisar
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Tepebaşı
Açılan Sandık Oranı %0
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