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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%7.54
Yalova Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ŞENOL 42 %0.77 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOKAT 2211 %40.76 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR BOZ 602 %2.66 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEYLA ZENGİN 131 %1.19 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ERGEN 165 %9.19 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TEMEL 1768 %59.11 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRIM BAKKALOĞLU 58 %1.20 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM HAN ÇİÇEK 65 %1.96 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARMAN VATANSEVER 55 %1.19 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSRAFİL AKBAŞ 283 %6.33 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN ERTAN 18 %0.62 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ALİ YILMAZ 17 %0.63 Detay
TEŞVİKİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA NURTEN 1378 %47.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı