|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ŞENOL
|42
|%0.77
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOKAT
|2211
|%40.76
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR BOZ
|602
|%2.66
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEYLA ZENGİN
|131
|%1.19
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ERGEN
|165
|%9.19
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TEMEL
|1768
|%59.11
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILDIRIM BAKKALOĞLU
|58
|%1.20
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM HAN ÇİÇEK
|65
|%1.96
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KORU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARMAN VATANSEVER
|55
|%1.19
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSRAFİL AKBAŞ
|283
|%6.33
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN ERTAN
|18
|%0.62
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ALİ YILMAZ
|17
|%0.63
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA NURTEN
|1378
|%47.67
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